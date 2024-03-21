Робить це просто з дому: стало відомо, чим Кейт Міддлтон займається під час реабілітації

З'ясувалося, що під час відновлення після операції принцеса Уельська не витрачає час даремно. Кейт працює над "справою свого життя" і робить це просто з Віндзора.

Її Високість займається проєктом Shaping Us та навіть висунула пропозицію щодо впровадження нового інструменту. Ця ініціатива підкреслює важливість слідкування за розвитком дітей ще у ранньому віці.

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Чим займається Кейт Міддлтон під час реабілітації

Її Високість працює над проєктом Королівського центру раннього дитинства Shaping Us, який вона започаткувала ще у 2023 році. Зокрема, Кетрін запропонувала впровадити новий інструмент моніторингу за дітьми, натхненний системою, яку вона спостерігала під час королівського візиту до Данії. Він називається Alarm Distress Baby Scale і розроблений, щоб допомогти батькам і лікарям виявляти потенційні проблеми розвитку своїх немовлят на ранній стадії.

Впродовж реабілітації принцеса була в курсі новин,

– підкреслив речник палацу.



Кейт Міддлтон з дітьми / Скриншот з відео

Чому Кейт Міддлтон не з'являється на публіці