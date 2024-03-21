Ее Высочество занимается проектом Shaping Us и даже выдвинула предложение по внедрению нового инструмента. Эта инициатива подчеркивает важность слежения за развитием детей еще в раннем возрасте.
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Чем занимается Кейт Миддлтон во время реабилитации
Ее Высочество работает над проектом Королевского центра раннего детства Shaping Us, который она начала еще в 2023 году. В частности, Кэтрин предложила внедрить новый инструмент мониторинга за детьми, вдохновленный системой, которую она наблюдала во время королевского визита в Данию. Он называется Alarm Distress Baby Scale и разработан, чтобы помочь родителям и врачам выявлять потенциальные проблемы развития своих младенцев на ранней стадии.
В течение реабилитации принцесса была в курсе новостей,
– подчеркнул представитель дворца.
Кейт Миддлтон с детьми / Скриншот из видео
Почему Кейт Миддлтон не появляется на публике
- Дело в том, что в начале января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Это хирургическое вмешательство было плановым. Кенсингтонский дворец заверил общественность, что операция не была связана с онкологией.
- В то же время отсутствие Ее Высочества на публике вызвало немало различных конспирологических теорий. Одна из них предполагает, что в браке принца Уильяма и Кэтрин возникли значительные проблемы и они планируют развод, причем на переднем плане этих слухов – якобы измена Его Высочества.
- Кроме того, поговаривали об осложнениях после операции Кейт. В то же время представители королевской семьи немедленно опровергли такую теорию, назвав ее полной чушью.
- Сообщается, что Ее Высочество планирует вернуться к выполнению своих королевских обязанностей уже после Пасхи.