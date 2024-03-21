Її Високість займається проєктом Shaping Us та навіть висунула пропозицію щодо впровадження нового інструменту. Ця ініціатива підкреслює важливість слідкування за розвитком дітей ще у ранньому віці.
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Чим займається Кейт Міддлтон під час реабілітації
Її Високість працює над проєктом Королівського центру раннього дитинства Shaping Us, який вона започаткувала ще у 2023 році. Зокрема, Кетрін запропонувала впровадити новий інструмент моніторингу за дітьми, натхненний системою, яку вона спостерігала під час королівського візиту до Данії. Він називається Alarm Distress Baby Scale і розроблений, щоб допомогти батькам і лікарям виявляти потенційні проблеми розвитку своїх немовлят на ранній стадії.
Впродовж реабілітації принцеса була в курсі новин,
– підкреслив речник палацу.
Кейт Міддлтон з дітьми / Скриншот з відео
Чому Кейт Міддлтон не з'являється на публіці
- Річ у тім, що на початку січня принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Це хірургічне втручання було плановим. Кенсінгтонський палац запевнив громадськість, що операція не була пов'язана з онкологією.
- Водночас відсутність Її Високості на публіці викликало чимало різних конспірологічних теорій. Одна з них припускає, що в шлюбі принца Вільяма та Кетрін виникли значні проблеми й вони планують розлучення, причому на передньому плані цих чуток – нібито зрада Його Високості.
- Крім того, подейкували про ускладнення після операції Кейт. Водночас представники королівської родини негайно спростували таку теорію, назвавши її повною нісенітницею.
- Повідомляється, що Її Високість планує повернутися до виконання своїх королівських обов'язків вже після Великодня.