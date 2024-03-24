Олена Зеленська публічно звернулася до Кейт Міддлтон, яка страждає на рак

Перша леді України підтримала Принцесу Уельську, яка днями оголосила про онкологію. Олена Зеленська висловила слова розради та побажала сили Кейт.

Вона наголосила на мужності Її Високості. Крім того, дружина президента України у своєму зверненні згадала про всю королівську родину, яка також активно підтримує Кетрін, та народ Великої Британії.

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Що Олена Зеленська сказала Кейт

Перша леді подякувала принцесі Уельській за допомогу та підтримку України й побажала їй міцного здоров'я.

Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання,

– підкреслила Зеленська.



Олена Зеленська відреагувала на рак у Кейт Міддлтон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

У січні Її Високості зробили операцію на черевній порожнині. Після хірургічного втручання розпочався тривалий процес реабілітації через що Кетрін близько двох місяців не з'являлася на публіці.

За цей час папараці вдалося зняти її двічі поблизу Віндзора: одного разу, коли вона сиділа в машині з матір'ю, а іншого разу, коли йшла до магазину з принцом Вільямом.

"Зникнення" Міддлтон сильно розбурхало мережу, яка висувала різні конспірологічні теорії. Так, для того, щоб уникнути розповсюдження неправдивих чуток принцеса Уельська записала відеозвернення, в якому заявила про свою хворобу.