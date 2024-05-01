Принц Вільям уперше публічно прокоментував стан онкохворої Кейт Міддлтон

30 квітня у Ньюкаслі відбулося відкриття центру запобігання чоловічим суїцидам James Place Newcastle. На подію завітав принц Вільям, де Його Високість уперше прокоментував стан своєї дружини та дітей.

Прихильники королівської сім'ї хвилюються про здоров'я Кейт Міддлтон. Особливо після того, як у річницю весілля принца та принцеси Уельських на їхній сторінці з'явилося чорно-біле фото подружжя. Відтак, відвідувачка заходу запитала у Вільяма про Кетрін та їхніх трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.

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