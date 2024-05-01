Принц Вільям уперше публічно прокоментував стан онкохворої Кейт Міддлтон
1 травня 2024, 19:48Читать новость на русском
Джерело:The Daily Mail
30 квітня у Ньюкаслі відбулося відкриття центру запобігання чоловічим суїцидам James Place Newcastle. На подію завітав принц Вільям, де Його Високість уперше прокоментував стан своєї дружини та дітей.
Прихильники королівської сім'ї хвилюються про здоров'я Кейт Міддлтон. Особливо після того, як у річницю весілля принца та принцеси Уельських на їхній сторінці з'явилося чорно-біле фото подружжя. Відтак, відвідувачка заходу запитала у Вільяма про Кетрін та їхніх трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.
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Що принц Вільям сказав про самопочуття Кейт Міддлтон
Його Високість запевнив громадськість, що все добре.
Що відомо про хворобу принцеси Уельської
- У заяві, опублікованій 17 січня, Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт Міддлтон була госпіталізована в приватну лікарню в Лондоні, де, як зазначалося, їй провели операцію на черевній порожнині.
- Однак подальші тести показали, що у Її Високості діагностували рак.
- Намагаючись захистити свою сім'ю від непотрібних спекуляцій, Кетрін не розголошувала про діагноз одразу.
- Про рак у дружини принца Вільяма стало відомо 22 березня. Вона проходить хімієтерапію.
- Кейт зізналася, що останні кілька місяців були дуже складними як для неї самої, так і для її родини. Отримавши результати тесту, вона була шокована.
- Водночас принцеса Уельська налаштована на одужання з непохитною підтримкою своєї сім'ї, яка знаходиться поруч.