Стежте за своїм здоров'ям, – Катя Осадча налякала фанів фото під крапельницею
Джерело:Катя Осадча
Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася кадрами зі столичної лікарні. Як виявилося, перед Великодніми святами знаменитість провела там близько тижня.
Катерина підкреслила, що вдруге в житті лежала в лікарні. До того ж вона поділилася кадрами, як проводила там час. Зокрема, показала, як до неї навідувався Юрій Горбунов з милим букетом помаранчевих тюльпанів.
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Що відомо про самопочуття Катерини Осадчої
Телеведуча не розкрила конкретну причину госпіталізації, але підкреслила, що дуже важливо дбати про своє здоров'я.
Вдруге в житті (вперше було у три роки) лежала в лікарні. Висновок – берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров'ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря,
– наголосила знаменитість.
Катерина додала, що з нею вже все гаразд.
Що відомо про здоров'я інших зірок
- Надія Матвєєва розповіла, що її матері напередодні Великодня зробили операцію. Водночас вона вирішила не розсекречувати причину хірургічного втручання, та сподівається, що тепер самопочуття мами буде добрим.
- Також перед Великодніми святами погіршився стан здоров'я в шоумена Володимира Остапчука. Виявилося, що в нього був нервовий зрив. Ведучий з'їздив у лікарню, де його прокапали й наразі з Володимиром все гаразд.
- Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, що артист перебуває у критичному стані й у будь-який момент може померти через проблеми з серцем. Попри це він тривалий час відмовлявся від будь-яких операцій, однак днями лікарям все ж вдалося переконати співака. Так, незабаром виконавцю проведуть хірургічне втручання.