Стежте за своїм здоров'ям, – Катя Осадча налякала фанів фото під крапельницею

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася кадрами зі столичної лікарні. Як виявилося, перед Великодніми святами знаменитість провела там близько тижня.

Катерина підкреслила, що вдруге в житті лежала в лікарні. До того ж вона поділилася кадрами, як проводила там час. Зокрема, показала, як до неї навідувався Юрій Горбунов з милим букетом помаранчевих тюльпанів.

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Телеведуча не розкрила конкретну причину госпіталізації, але підкреслила, що дуже важливо дбати про своє здоров'я.

Вдруге в житті (вперше було у три роки) лежала в лікарні. Висновок – берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров'ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря,

– наголосила знаменитість.

Катерина додала, що з нею вже все гаразд.

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