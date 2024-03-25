У статусі подружжя: Катерина Полтавська показала романтичну фотосесію з Остапчуком

На початку березня український шоумен Володимир Остапчук і блогерка Катерина Полтавська повідомили, що одружуються. А нині поділилися в соцмережах фотосесією, яку зробили вже як подружжя.

Сама ж блогерка змінила опис в Інстаграмі й підписалася прізвищем чоловіка. До одруження вони не афішували своїх стосунків публічно, тож спільна фотосесія стала своєрідним кроком до цього.

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На світлинах пара всміхається та обіймається, а також вже не приховує обручки.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської



Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської

Подружжя ще не зіграло весілля. кілька тижнів тому вони, як зазначила Катерина, спонтанно розписалися. А весілля, про яке вона мріє, можливо буде організувати не раніше, ніж за рік. Додамо, що для Володимира Остапчука шлюб став уже третім, тоді як Катерина вийшла заміж вперше.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської

Що відомо про шлюб Остапчука і Полтавської