У своєму інстаграмі шоумен поширив світлину з 23-річною обраницею та привітав її з "важливим днем". Невідомо, про що саме йдеться, утім, читачі зробили свої припущення.

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Остапчук привітав кохану з ймовірною річницею

Володимир оприлюднив фото, де він одягнений у елегантний чорний костюм з білою сорочкою. Поруч з ним стоїть Катерина, на якій топ, піджак і шкіряна довга спідниця. Шоумен зробив лаконічний підпис до світлини: "Сьогодні важливий день".

Деякі прихильники написали, що ймовірно, пара святкує першу річницю шлюбу. Люди поспішили привітати Остапчука та Полтавську.

"Катерино, дивлюсь на вашу пару та бачу ідеальну гармонію та співзвучність, ви ідеально підходите один одному, щоб хто не казав, ви навіть трохи схожі, дуже гарні".

"Річниця, напевно, як розписалися".

"Чудові".

"Катерина як завжди неймовірна. У вас річниця стосунків?".

"Дуже гарні!".

"Думаю, річниця весілля".

"Було фото від 22.02 на фоні РАГСУ, то напевно, річниця розпису".

Також дівчина відповідала на запитання своїх читачів. Полтавську запитали про весілля її мрії. Вона розповіла, що наразі пишне свято не хоче влаштовувати через війну. Утім, це може статися через кілька років.

Весілля, про яке я раніше мріяла, неможливе в наших реаліях. Наразі хочу, щоб не в Києві (ймовірно, Edem, він на фото) і з найближчим оточенням. Але зараз інші пріоритети. Можливо, у 2025, чи 2026,

– написала вона.



Полтавська розповіла про весілля мрії / Скриншот з інстаграму блогерки

Про стосунки Остапчука та Полтавської