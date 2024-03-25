Сама же блогерша изменила описание в Инстаграме и подписалась фамилией мужа. До брака они не афишировали свои отношения публично, поэтому совместная фотосессия стала своего рода шагом к этому.

Читайте также В Дії стартовало голосование за украинское жюри на Евровидении-2024: кто в списке

На фотографиях пара улыбается и обнимается, а также уже не скрывает кольца.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской



Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской

Супруги еще не сыграли свадьбу. несколько недель назад они, как отметила Екатерина, спонтанно расписались. А свадьбу, о которой она мечтает, возможно будет организовать не раньше, чем через год. Добавим, что для Владимира Остапчука брак стал уже третьим, тогда как Екатерина вышла замуж впервые.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото из Инстаграма Полянской

Что известно о браке Остапчука и Полтавской