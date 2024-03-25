Сама ж блогерка змінила опис в Інстаграмі й підписалася прізвищем чоловіка. До одруження вони не афішували своїх стосунків публічно, тож спільна фотосесія стала своєрідним кроком до цього.
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На світлинах пара всміхається та обіймається, а також вже не приховує обручки.
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської
Подружжя ще не зіграло весілля. кілька тижнів тому вони, як зазначила Катерина, спонтанно розписалися. А весілля, про яке вона мріє, можливо буде організувати не раніше, ніж за рік. Додамо, що для Володимира Остапчука шлюб став уже третім, тоді як Катерина вийшла заміж вперше.
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграму Полтавської
Що відомо про шлюб Остапчука і Полтавської
- Пара познайомилася в соцмережах і з часом спілкування переросло в побачення. Датою початку їхнього кохання вони вважають 4 жовтня – день, коли Остапчук розірвав шлюб зі своєю колишньою дружиною Христиною Горняк.
- Спочатку вони тримали свої відносини у таємниці, але до початку 2023 року про їхній роман активно говорили соцмережі. 22 лютого пара виклала фотографію з сервісу "Готово", що викликало підозри фанатів щодо їхнього шлюбу.
- Володимир Остапчук охарактеризував цей день як найщасливіший у своєму житті. Пара має намір переїхати до будинку, який Остапчук купив, будучи у шлюбі з Горняк. Вони активно працюють над його облаштуванням, попри заяви Христини Горняк про те, що половина будинку належить їй.