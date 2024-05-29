Ілона Гвоздьова не приховує, що корпоративи були основним джерелом заробітку артиста. Це стосується не тільки ведучих чи співаків, але й танцівників.

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Зараз Ілона Гвоздьова не так часто виступає на корпоративах. Але її запрошують на різні заходи, весілля. Також вона працює хореографинею: ставить танці для наречених, для шкільних випускних і не тільки.

За словами Гвоздьової, її гонорари не були захмарними ні до повномасштабної війни, ні зараз. Ілона розсекретила, що її послуги й уроки коштують від 10 до 20 тисяч гривень залежно від того, що замовляють люди.

Я не можу сказати, що в мене зараз захмарні гонорари,

– зауважила Ілона Гвоздьова.

У період повномасштабної війни вона відкрила ще один свій талант – ораторські здібності. Тож Ілона Гвоздьова може знайти себе в іншій сфері окрім танців.

Скільки заробляє Ілона Гвоздьова