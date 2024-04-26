Катерина Кухар серйозно травмувалася під час туру: "Боляче про це говорити"

Відома прима-балерина Катерина Кухар заплакана звернулася до шанувальників. Танцівниця поділилася, що не зможе закінчити тур через отриману травму.

Для Катерини ця ситуація стала неочікуваною. Балерина мала надію, що виступить без всяких проблем.

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Що сталося з Катериною Кухар

Катерина зізналася, що отримала травму під час одного з виступів. Жінка надірвала м'язи, тому не зможе закінчити тур.

Мені боляче це говорити, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму – надрив м'язів і не зможу закінчити цей тур. Я неймовірно вдячна за тепло, яке я сьогодні відчула і за ті слова, які я почула,

– розповіла артистка.



Катерина Кухар не зможе закінчити тур / Скриншот з інстаграм-сторіс балерини

Кухар поділилася, що не була до такого готова. Вона розуміє, що не може завжди працювати бездоганно, однак для будь-якого артиста це завжди сумно і важко.

Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що ми не роботи, балетне тіло і не тільки балетне тіло, людина не бездоганна. Вона не може завжди працювати, як робот. Але це завжди для артиста сумно, важко,

– зазначила балерина.

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