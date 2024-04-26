Катерина Кухар серйозно травмувалася під час туру: "Боляче про це говорити"
Джерело:Катерина Кухар
Відома прима-балерина Катерина Кухар заплакана звернулася до шанувальників. Танцівниця поділилася, що не зможе закінчити тур через отриману травму.
Для Катерини ця ситуація стала неочікуваною. Балерина мала надію, що виступить без всяких проблем.
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Що сталося з Катериною Кухар
Катерина зізналася, що отримала травму під час одного з виступів. Жінка надірвала м'язи, тому не зможе закінчити тур.
Мені боляче це говорити, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму – надрив м'язів і не зможу закінчити цей тур. Я неймовірно вдячна за тепло, яке я сьогодні відчула і за ті слова, які я почула,
– розповіла артистка.
Катерина Кухар не зможе закінчити тур / Скриншот з інстаграм-сторіс балерини
Кухар поділилася, що не була до такого готова. Вона розуміє, що не може завжди працювати бездоганно, однак для будь-якого артиста це завжди сумно і важко.
Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що ми не роботи, балетне тіло і не тільки балетне тіло, людина не бездоганна. Вона не може завжди працювати, як робот. Але це завжди для артиста сумно, важко,
– зазначила балерина.
Хто ще з зірок нещодавно отримав травму
- Український актор Артур Логай розповів, що днями йому діагностували струс мозку. Його він отримав просто посеред вулиці. Пізніше він поділився, що вже себе краще почуває.
- Кілька тижнів тому танцівниця Олена Шоптенко розірвала дві зв'язки колінного суглоба. Знаменитість пояснила травму напруженим робочим графіком, зазначивши, що ніколи раніше не стикалася з подібним. Зірка вже перенесла операцію і проходить реабілітацію.
- Відомий хореограф Раду Поклітару поділився, що близько чотирьох років тому йому діагностували коксартроз, захворювання тазостегнового суглоба. Спочатку танцівник обрав медикаментозне лікування, втім зрештою вирішив зробити операцію, щоб зберегти свою кар'єру в танцювальній індустрії.