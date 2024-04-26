До того ж виконавиця, яку нещодавно привітав з днем народження її чоловік, зізналася про способи вирішення конфліктів з коханим. За словами Наді, зазвичай це відбувається драматично.

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Чи бувають сварки у Дорофєєвої з Кацуріним

Артистка чесно зізналася, що словесних сутичок у подружжя не буває. Ба більше, Міша з Надею ніколи не били посуд під час емоційних суперечок. Водночас зіркова пара вирішує конфлікти за допомогою душевних розмов наодинці, хоч вони і є драматичними.

У нас сварок не буває, ми можемо спілкуватися, ми не гриземося. Ми спілкуємося, зазвичай це так драматично, ми так повільно говоримо, якась драма може бути. А так, щоб прямо сваритися, то ні. Склянки не били, це не про нас,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю Наді Дорофєєвої: дивіться відео онлайн

Що відомо про подружжя Дорофєєвої та Кацуріна