The New York Times опублікував фото Jerry Heil з Євробачення-2024

Вже відгримів фіналу Євробачення-2024, за результатами якого перемогла Швейцарія, а Україна посіла почесне третє місце. Втім, про представниць нашої країни продовжують говорити за кордоном. Так, американське видання The New York Times опублікувало фото Яни.

Водночас співачка вже відреагувала на цю публікацію. Вона приємно здивована рішенню видання розмістити її фото.

До слова Ми були на death spot, – alyona alyona та Jerry Heil відреагували на 3 місце на Євробаченні

The New York Times розмістило фото Jerry Heil

У своїх соцмережах американське видання The New York Times зробило пост про п'ятірку лідерів цьогорічного Євробачення. До того ж воно нагадало про останню перемогу Швейцарії у 1988 році, яку принесла країні співачка Селін Діон.

Також до публікації видання додало фото фаворитів конкурсу, серед яких Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представила Україну на Євробаченні. На пост вже радісно відреагувала Яна.

Тим часом NY Times!!

– написала співачка.

Що відомо про Україну на Євробаченні-2024