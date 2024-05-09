Виступ Jerry Heil та alyona alyona у першому півфіналі викликав захват як з боку українців, так і всієї європейської спільноти. Представниці України викладалися на всі 100%, трохи забуваючи про комфорт і безпеку.

До слова Було дуже складно, – alyona alyona зізналася, що ледь не зіпсувало їй виступ на Євробаченні-2024

Чому Jerry Heil травмувалася

Співачка пояснила, що репетиції відбувалися без "гори", на яку вона підіймається під час виступу. Jerry Heil забула про кут нахилу, до того ж спрацював адреналін.

Цей момент, де я підіймалася на гору… Підіймаюся, значить, я на гору. В кінці, де почалася кульмінація, я падаю на коліна. Коли ми репетируємо, це на підлозі, там немає нахилу. А тут я витяглася вперед і впала на гору, а вона під кутом. Трішки перестаралася, бо експресія, ти себе не тямиш, адреналін. Я себе трішки вдарила,

– пояснила артистка.

Після виступу на коліно Jerry Heil приклали холод, тож усе минеться.

Перед цим alyona alyona впала на репетиції

alyona alyona під час генеральної технічної репетиції перечепилась та впала, виходячи на сцену. Причиною стала її довга та тяжка кольчуга, яка розтягується. Реперка не очікувала, що наступить на неї.

alyona alyona зламала ніготь і трохи пошкодила своє вбрання, але, знову ж таки, все обійшлось добре. Виконавиця продемонструвала професіоналізм, адже одразу піднялася та розпочала свою частину виступу. На результати її падіння теж ніяк не вплине.