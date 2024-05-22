Київ зустрів повітряною тривогою: Jerry Heil повернулася в Україну після Євробачення-2024

Майже два тижні тому відгримів гранд-фінал Євробачення-2024. Водночас Jerry Heil лише зараз повернулася в Україну.

Річ у тім, що після пісенного конкурсу Яна поїхала виступати на Каннський фестиваль. Зараз же вона показала, як проводить час вдома.

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Що відомо про повернення Jerry Heil в Україну

22 травня виконавиця записала інстаграм-сторіс, де чутно повітряну тривогу. Вона підкреслила, що саме так звучить її дім.

Якщо ви запитаєте мене як це повернутися додому. Це повітряна тривога. Спокійно, безпечно та розслабляюче. Дякую, росіяни,

– саркастично сказала співачка.



Jerry Heil повернулася в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також артистка показала своє секретне місце в столиці. Вона насолоджувалася співом пташок у саду з матчею.



Jerry Heil повернулася в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про участь України в Євробаченні-2024