Київ зустрів повітряною тривогою: Jerry Heil повернулася в Україну після Євробачення-2024
Джерело:Jerry Heil
Майже два тижні тому відгримів гранд-фінал Євробачення-2024. Водночас Jerry Heil лише зараз повернулася в Україну.
Річ у тім, що після пісенного конкурсу Яна поїхала виступати на Каннський фестиваль. Зараз же вона показала, як проводить час вдома.
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Що відомо про повернення Jerry Heil в Україну
22 травня виконавиця записала інстаграм-сторіс, де чутно повітряну тривогу. Вона підкреслила, що саме так звучить її дім.
Якщо ви запитаєте мене як це повернутися додому. Це повітряна тривога. Спокійно, безпечно та розслабляюче. Дякую, росіяни,
– саркастично сказала співачка.
Jerry Heil повернулася в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також артистка показала своє секретне місце в столиці. Вона насолоджувалася співом пташок у саду з матчею.
Jerry Heil повернулася в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про участь України в Євробаченні-2024
- Цього року співачки alyona alyona та Jerry Heil встановили історичний рекорд, ставши єдиною країною, яка щороку проходить у фінал пісенного конкурсу.
- Виступаючи під номером 2, дует виконав композицію Teresa & Maria, натхненну стійкістю українських жінок в умовах війни. Пісня швидко потрапила до світових чартів iTunes, що свідчить про її популярність.
- Динамічний і емоційний виступ у постановці відомої режисерки Тані Муіньо зачарував глядачів. Наприкінці номера Альона та Яна закликали до миру та свободи для України.
- За підсумками голосування журі та глядачів українки здобули 453 бали, посівши почесне третє місце у гранд-фіналі Євробачення-2024 у Мальме.