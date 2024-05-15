Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) здійснила мрію й гідно представила Україну на пісенному конкурсі. Про творчий шлях Jerry Heil і перешкоди в ньому, детальніше розповість Show 24.

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Дитинство і перші кроки в кар'єрі

Яна Шемаєва народилася в родині приватних торговців у Київській області. Протягом 12 років дівчина ходила до музичної школи, а згодом вступила до Київського інституту музику імені Рейнгольда Глієра на спеціальність хорове диригування. Пізніше вона навчалася у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, яку кинула на другому курсі.



Jerry Heil в дитинстві / Фото з інстаграму мами співачки

З 15 років Яна почала задумуватися над створенням власного псевдоніма. Спочатку це був Jerry Mouse, а пізніше дівчина другу частина замінила на Heil. За словами виконавиці, символізму псевдонім не містить, оскільки це прізвище вона побачила в мережі.



Архівний кадр з дитинства Яни Шемаєвої / Фото з інстаграму мами співачки

Згодом Яна почала підкорювати користувачів виконанням каверів на відомі пісні гуртів "Океан Ельзи", The Hardkiss, Twenty One Pilots та інших. Ба більше, її творчість помітив Святослав Вакарчук, який неодноразово публікував у своїх соцмережах відео, на яких вона співає треки його колективу.

У 2017 році співачка вирішила створити гурт. Втім, незабаром він розпався, але це дало поштовх Яні розвиватися сольно. Того ж року дівчина отримала згоду від засновників лейбла Vidlik Records Євгена Філатова і Нати Жижченко випустити під їхнім крилом свій перший мініальбом. До нього увійшли треки "Де мій дім", "Постіль", "Небо" та "Надія".

У 2018 році Шемаєва брала участь у кастингу на шоу "Х-Фактор", де виконала акапельно попурі з пісень Олега Винника. Дівчина отримала чотири "так" і пройшла далі. Втім, вона залишилася там не надовго, оскільки покинула шоу після першого випробування. Тоді ще не знала, що через рік про неї говоритиме вся країна.

Перший успіх Яни

У березні 2019 року Jerry Heil опублікувала фрагмент пісні "Охрана, отмєна", який стрімко почав набирати популярність. Його навіть переспівала артистка Настя Каменських. Вже через місяць Яна показала повну версію треку, що принесло дівчині ще більшої впізнаваності.

На фоні успіху артистка випустила альбом "#Я_ЯНА", до якого увійшли пісні "Вільна каса", "Натверкай", "Білі кроси" та інші. У жовтні 2019 року відбувся перший сольний концерт Яни в Києві.

Jerry Heil та Євробачення

У січні 2020 року стало відомо, що співачка братиме участь у Національному відборі на Євробачення-2020. Вона представила у першому півфіналі пісню Vegan та пройшла до фіналу. Однак, за результатами голосування журі та глядачів, дівчина посіла шосте місце, отримавши найнижчі бали.

У 2023 році Яна знову пішла на Нацвідбір Євробачення. Вона заспівала на сцені When God Shut The Door. Цю композицію допомогли створити викладачі музичного коледжу Берклі, де навчалася артистка. Тому цього разу результат був вже кращим – третє місце у фіналі.

Згодом Яна заявила, що більше не братиме участь у конкурсі Євробачення. Втім, у 2024 році вона втретє прийшла на Нацвідбір разом з українською реперкою alyona alyona. Вони в дуеті виконали пісню Teresa & Maria, яка дала змогу, нарешті, поїхати на конкурс у Мальме, у Швецію.

У травні 2024 року артистки гідно представили Україну на Євробаченні та привезли третє місце. Про виконавиць стали ще більше говорити за кордоном.

Цікаві факти про Jerry Heil

Яна неодноразово наголошувала на тому, що вона сироїд і веган. За словами зірки, це іронічно, оскільки її батьки займалися вирощуванням та продажем м'яса. Дівчині, під вікнами якої кололи худобу, настільки це не подобалося, що подорослішавши вона повністю відмовилася від такої їжі.



Родина Jerry Heil / Фото з інстаграму мами співачки

Артистка має залежність від кави. Однак, раніше вона страждала на анорексію. Річ у тім, що співачка почала худнути заради хлопця, з яким познайомилася в інтернеті.



Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки

Jerry Heil запевняє, що має "комплекс відмінниці", який з'явився в неї ще в школі. До того ж він не дозволяє дівчині насолоджуватися тим, чим вона займається.

Найвідоміші пісні Jerry Heil

Teresa&Maria

Пісня записана разом з українською реперкою alyona alyona для конкурсу Євробачення-2024. Трек містить у собі ліричну частину та реп. Головна ідея пісні – об'єднання українських жінок, які стикаються з труднощами через війну. Цей хіт приніс дівчатам третє місце у конкурсі Євробачення-2024.

"Купала"

У ніч із 6 на 7 липня щорічно відзначають свято Івана Купала. Втім, через повномасштабну війну українці позбавлені традиційних звичаїв цієї ночі. Тому, щоб підняти дух свого народу Яна та Альона знову об'єдналися в дует і випустили хіт "Купала".

"Мрія"

Цю пісню Яна присвятила легендарному українському літаку "Мрія" та місту на Луганщині. Виконавиця зазначає, що російські окупанти можуть "розбомбити Щастя, розстріляти Мрію", але "вбити волю їм не вдасться".

Особисте життя

Співачка раніше розповідала, що не мала досвіду серйозних стосунків. Втім, наприкінці 2023 року артистка заявила, що перебуває у стосунках із загадковим чоловіком. Вона показала їхнє спільне фото, однак, після цього нічого особистого не розповідала.



Хлопець Jerry Heil / Фото з телеграм-каналу співачки

Як війна змінила творчість Яни

У липні 2022 року Jerry Heil випустила пісню "Купала" разом з alyona alyona та німецькою співачкою українсько-польського походження ela. Трек мав величезний успіх, і вже через місяць Яна з Альоною запрем'єрили мініальбом "Дай бог". У листопаді Шемаєва представила кліп на трек "Козацькому роду", який теж полюбився українцям.

Ба більше, під час повномасштабного вторгнення Яна створила власний лейбл Nova Music та стала продюсеркою. Одним із успішних проєктів виконавиці є співачка Кажанна.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка активно залучена до заходів зі збору коштів на підтримку ЗСУ.

Так, нещодавно Яна та Альона, як представниці України на Євробаченні-2024, почали збирати гроші на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнувала російська ракета.