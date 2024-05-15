Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) осуществила мечту и достойно представила Украину на песенном конкурсе. О творческом пути Jerry Heil и препятствиях в нем, подробнее расскажет Show 24.

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Детство и первые шаги в карьере

Яна Шемаева родилась в семье частных торговцев в Киевской области. В течение 12 лет девушка ходила в музыкальную школу, а затем поступила в Киевский институт музыки имени Рейнгольда Глиэра на специальность хоровое дирижирование. Позже она училась в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, которую бросила на втором курсе.



Jerry Heil в детстве / Фото из инстаграмма мамы певицы

С 15 лет Яна начала задумываться над созданием собственного псевдонима. Сначала это был Jerry Mouse, а позже девушка вторую часть заменила на Heil. По словам исполнительницы, символизма псевдоним не содержит, поскольку эту фамилию она увидела в сети.



Архивный кадр из детства Яны Шемаевой / Фото из инстаграмма мамы певицы

Впоследствии Яна начала покорять пользователей исполнением каверов на известные песни групп "Океан Эльзы", The Hardkiss, Twenty One Pilots и других. Более того, ее творчество заметил Святослав Вакарчук, который неоднократно публиковал в своих соцсетях видео, на которых она поет треки его коллектива.

В 2017 году певица решила создать группу. Впрочем, вскоре она распалась, но это дало толчок Яне развиваться сольно. В том же году девушка получила согласие от основателей лейбла Vidlik Records Евгения Филатова и Наты Жижченко выпустить под их крылом свой первый мини-альбом. В него вошли треки "Де мій дім", "Постіль", "Небо" и "Надія".

В 2018 году Шемаева участвовала в кастинге на шоу "Х-Фактор", где исполнила акапельно попурри из песен Олега Винника. Девушка получила четыре "да" и прошла дальше. Впрочем, она осталась там не надолго, поскольку покинула шоу после первого испытания. Тогда еще не знала, что через год о ней будет говорить вся страна.

Первый успех Яны

В марте 2019 года Jerry Heil опубликовала фрагмент песни "Охрана, отмена", который стремительно начал набирать популярность. Его даже перепела артистка Настя Каменских. Уже через месяц Яна показала полную версию трека, что принесло девушке еще большей узнаваемости.

На фоне успеха артистка выпустила альбом "#Я_ЯНА", в который вошли песни "Вільна каса", "Натверкай", "Білі кроси" и другие. В октябре 2019 года состоялся первый сольный концерт Яны в Киеве.

Jerry Heil и Евровидение

В январе 2020 года стало известно, что певица будет участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2020. Она представила в первом полуфинале песню Vegan и прошла в финал. Однако, по результатам голосования жюри и зрителей, девушка заняла шестое место, получив самые низкие баллы.

В 2023 году Яна снова пошла на Нацотбор Евровидения. Она спела на сцене When God Shut The Door. Эту композицию помогли создать преподаватели музыкального колледжа Беркли, где училась артистка. Поэтому на этот раз результат был уже лучшим – третье место в финале.

Впоследствии Яна заявила, что больше не будет участвовать в конкурсе Евровидение. Впрочем, в 2024 году она в третий раз пришла на Нацотбор вместе с украинской рэперкой alyona alyona. Они в дуэте исполнили песню Teresa & Maria, которая позволила, наконец, поехать на конкурс в Мальме, в Швецию.

В мае 2024 года артистки достойно представили Украину на Евровидении и привезли третье место. Об исполнительницах стали еще больше говорить за рубежом.

Интересные факты о Jerry Heil

Яна неоднократно подчеркивала то, что она сыроед и веган. По словам звезды, это иронично, поскольку ее родители занимались выращиванием и продажей мяса. Девушке, под окнами которой кололи скот, настолько это не нравилось, что повзрослев она полностью отказалась от такой пищи.



Семья Jerry Heil / Фото из инстаграмма мамы певицы

Артистка имеет зависимость от кофе. Однако, ранее она страдала анорексией. Дело в том, что певица начала худеть ради парня, с которым познакомилась в интернете.



Jerry Heil / Фото из инстаграмма певицы

Jerry Heil уверяет, что имеет "комплекс отличницы", который появился у нее еще в школе. К тому же он не позволяет девушке наслаждаться тем, чем она занимается.

Самые известные песни Jerry Heil

Teresa&Maria

Песня записана вместе с украинской рэперкой alyona alyona для конкурса Евровидение-2024. Трек включает в себя лирическую часть и рэп. Главная идея песни – объединение украинских женщин, которые сталкиваются с трудностями из-за войны. Этот хит принес девушкам третье место в конкурсе Евровидение-2024.

"Купала"

В ночь с 6 на 7 июля ежегодно отмечают праздник Ивана Купала. Впрочем, из-за полномасштабной войны украинцы лишены традиционных обычаев этой ночи. Поэтому, чтобы поднять дух своего народа Яна и Алена снова объединились в дуэт и выпустили хит "Купала".

"Мечта"

Эту песню Яна посвятила легендарному украинскому самолету "Мечта" и городу на Луганщине. Исполнительница отмечает, что российские оккупанты могут "разбомбить Счастье, расстрелять Мечту", но "убить волю им не удастся".

Личная жизнь

Певица ранее рассказывала, что не имела опыта серьезных отношений. Впрочем, конце 2023 года артистка заявила, что находится в отношениях с загадочным мужчиной. Она показала их совместное фото, однако, после этого ничего личного не рассказывала.



Парень Jerry Heil / Фото из телеграмм-канала певицы

Как война изменила творчество Яны

В июле 2022 года Jerry Heil выпустила песню "Купала" вместе с alyona alyona и немецкой певицей украинско-польского происхождения ela. Трек имел огромный успех, и уже через месяц Яна с Аленой запремьерили мини-альбом "Дай бог". В ноябре Шемаева представила клип на трек "Козацькому роду", который тоже полюбился украинцам.

Более того, во время полномасштабного вторжения Яна создала собственный лейбл Nova Music и стала продюсером. Одним из успешных проектов исполнительницы является певица Кажанна.

В общем, с начала полномасштабного вторжения России в Украину певица активно вовлечена в мероприятия по сбору средств в поддержку ВСУ.

Так, недавно Яна и Алена, как представительницы Украины на Евровидении-2024, начали собирать деньги на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушила российская ракета.