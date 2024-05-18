Українське кіно та українська музика торують шлях до світової індустрії. Це доводять Jerry Heil і Мстислав Чернов, які презентували країну на різних майданчиках цього року.

Цікаво Alyona Alyona та Jerry Heil показали нову версію переможної пісні The Code: неймовірне відео

Jerry Heil зустрілась з Мстиславом Черновим

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil розповіла, що познайомилась з Мстиславом Черновим на українському заході на Каннському кінофестивалі. Співачка поділилась спільним фото.

Я завжди мріяла, щоб українська музика стала частиною глобальної індустрії. Зараз це стає реальністю! Водночас шлях у світ пробиває собі й українське кіно. Мстислав та його неймовірно працьовита команда не просто отримали Оскар – вони вразили світ! Це необхідно сьогодні, як ніколи! – підкреслила Jerry Heil.

Артистка додала, що українська культура зараз об'єднує світ своєю глибиною та щирістю. Вона зауважила, що бути сучасною українкою – це і випробування, і велика нагорода.



Jerry Heil та Мстислав Чернов / Фото з інстаграму Jerry Heil

Мережа бурхливо відреагувала на спільне фото Jerry Heil та Мстислава Чернова. Користувачі кажуть, що ці дві особистості відіграють важливу роль у становленні української культури.

"Фото дня: майбутня володарка Греммі і кінорежисер оскароносець";

"Найкраща! Дякую за все що робиш";

"Майбутня володарка заслуженого Grammy та володар Оскару. Яно, ти богиня".

Що відомо про зірок на фото