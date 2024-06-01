Виявляється, воно має давньоєврейські коріння. Крім того, Іванна показала нове відео з малюком.
Не пропустіть Більше не хочемо мовчати, – відома українська блогерка Верба оголосила про вагітність
Вона виставила ролик, де видно лише крихітну ручку та ніжки хлопчика. Так, під цим відео з'ясувалося, що сина Онуфрійчук назвала Адамом.
Ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати й підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б'ється для тебе, любий,
– написала знаменитість.
Що відомо про материнство Онуфрійчук
- Іванна з чоловіком ретельно планували дитину, зокрема, вони відмовилися від шкідливих звичок та приділили особливу увагу здоров'ю.
- І вже у квітну телеведуча оголосила про свою вагітність.
- Їхня з Алмазом дитина зростатиме в міжкультурному середовищі, приймаючи мови, традиції та релігії обох батьків.
- Зірка народжувала у Швейцарії, де зараз проживає з сім'єю, і планувала партнерські пологи.