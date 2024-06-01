Виявляється, воно має давньоєврейські коріння. Крім того, Іванна показала нове відео з малюком.

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Вона виставила ролик, де видно лише крихітну ручку та ніжки хлопчика. Так, під цим відео з'ясувалося, що сина Онуфрійчук назвала Адамом.

Ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати й підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б'ється для тебе, любий,

– написала знаменитість.

Що відомо про материнство Онуфрійчук