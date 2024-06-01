Крім того, Верба виклала знімок з УЗД, засвідчивши свою вагітність. Ця звістка стала неочікуваною для шанувальників Юлії.

Не пропустіть Відклали сварки: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше за довгий час з'явилися разом на публіці

Інфлюенсерка виставила фото, де видно її вагітний животик. На світлинах вона постала в блакитному платті. Поряд з майбутньою мамою позував її наречений, одягнений у сіро-блакитну футболку та бежеві шорти.

Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати,

– зазначила під публікацією Юлія.

Підписники у коментарях засипали блогерку привітаннями та компліментами.

Що відомо про особисте життя Юлії Верби