Малюку скоро два місяці: Іванна Онуфрійчук зворушила новими фото сина

Вже пройшло майже два місяці як Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою. Ведуча вкотре потішила фанатів сімейним контентом.

Вона розповіла, що повезла сина Адама фотографуватися для свого паспорта. Жінка показала, як змінився її первісток за останній час.

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Іванна опублікувала кілька милих фото своєї дитини. На кадрах Онуфрійчук постала у бежевому костюмі, а її син – у блакитному вбранні. Цікавим елементом образу Адама стали білі сонцезахисні окуляри. Ведуча ніжно тримає хлопчика в руках та цілує його в голову.

"А це ми вже сьогодні. Привіт, підписники", – зворушила зірка.



Іванна Онуфрійчук з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Іванна показала дитину зблизька. На фото Адам здивовано дивиться прямо в камеру.



Онуфрійчук показала новонародженого сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

, Онуфрійчук і її чоловік Алмаз ретельно підійшли до планування вагітності. Вони відмовилися від поганих звичок і приділили увагу своєму здоров'ю. Навесні цього року ведуча зізналася, що вперше стане мамою. 29 травня, у Швейцарії, вона народила первістка.

Хлопчика назвали Адамом.

Нагадаємо, перейми Іванни не пройшли без болю. За словами зірки, вона думала, що знепритомніє. Онуфрійчук спочатку вирішила не робити епідуральну анестезію, але в останній момент лікарі переконали жінку, бо в найгіршому разі у неї не лишилися б сили на потуги.