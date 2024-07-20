Вона розповіла, що повезла сина Адама фотографуватися для свого паспорта. Жінка показала, як змінився її первісток за останній час.

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Іванна опублікувала кілька милих фото своєї дитини. На кадрах Онуфрійчук постала у бежевому костюмі, а її син – у блакитному вбранні. Цікавим елементом образу Адама стали білі сонцезахисні окуляри. Ведуча ніжно тримає хлопчика в руках та цілує його в голову.

"А це ми вже сьогодні. Привіт, підписники", – зворушила зірка.



Іванна Онуфрійчук з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Іванна показала дитину зблизька. На фото Адам здивовано дивиться прямо в камеру.



Онуфрійчук показала новонародженого сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, Онуфрійчук і її чоловік Алмаз ретельно підійшли до планування вагітності. Вони відмовилися від поганих звичок і приділили увагу своєму здоров'ю. Навесні цього року ведуча зізналася, що вперше стане мамою. 29 травня, у Швейцарії, вона народила первістка. Хлопчика назвали Адамом.

Нагадаємо, перейми Іванни не пройшли без болю. За словами зірки, вона думала, що знепритомніє. Онуфрійчук спочатку вирішила не робити епідуральну анестезію, але в останній момент лікарі переконали жінку, бо в найгіршому разі у неї не лишилися б сили на потуги.