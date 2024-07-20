Она рассказала, что повезла сына Адама фотографироваться для своего паспорта. Женщина показала, как изменился ее первенец за последнее время.

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Иванна опубликовала несколько милых фото своего ребенка. На кадрах Онуфрийчук предстала в бежевом костюме, а ее сын – в голубом наряде. Интересным элементом образа Адама стали белые солнцезащитные очки. Ведущая нежно держит мальчика в руках и целует его в голову.

"А это мы уже сегодня. Привет, подписчики", – растрогала звезда.



Иванна Онуфрийчук с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Также Иванна показала ребенка вблизи. На фото Адам удивленно смотрит прямо в камеру.



Онуфрийчук показала новорожденного сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, Онуфрийчук и ее муж Алмаз тщательно подошли к планированию беременности. Они отказались от плохих привычек и уделили внимание своему здоровью. Весной этого года ведущая призналась, что впервые станет мамой. 29 мая, в Швейцарии, она родила первенца. Мальчика назвали Адамом.

Напомним, схватки Иванны не прошли без боли. По словам звезды, она думала, что потеряет сознание. Онуфрийчук сначала решила не делать эпидуральную анестезию, но в последний момент врачи убедили женщину, потому что в худшем случае у нее не остались бы силы на потуги.