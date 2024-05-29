Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою: ніжне фото новононародженої дитини

29 травня телеведуча Іванна Онуфрійчук і її чоловік Алмаз вперше стали батьками. У подружжя народився син.

Пара повідомила стать дитини зовсім нещодавно. Це сталося 14 травня на гендер-паті, яке влаштували зірки.

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Іванна опублікувала серію світлин. На деяких з них можна побачити новононароджену дитину та її маленькі ручки. Водночас на іншому кадрі постала сама Онуфрійчук. Телеведуча лежить у пологовому будинку та тримає в руках свого сина. Жінка виглядає щасливою на всіх фото.

До того ж на останньому кадрі Іванна постала ще вагітною. Зірка одягнула легку ніжну сукню блакитного кольору та тримає свій живіт.

Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя,

– написала ведуча.

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