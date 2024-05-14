Українська ведуча, яка живе у Швейцарії, напередодні народження первістка влаштувала гендер-паті. Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком Алмазом запросила найрідніших людей на святкування.
До слова Можна народжувати у ванній, – Іванна Онуфрійчук розповіла, як планує перші пологи
Іванна Онуфрійчук розсекретила стать первістка
Ведучий гендер-паті підготував чуттєву промову для подружжя та всієї родини. Пара зробила також кілька обманок, щоб заінтригувати гостей свята. Іванні також приготували розкішний торт світло-коричневого кольору, прикрашений крихітними їстівними ведмедиками.
Наприкінці свята Іванна Онуфрійчук та її чоловік вийшли на подвір'я, де послухали чуттєвий аудіозапис, у якому малюк начебто звернувся до батьків та всієї сім'ї. Наприкінці голос промовив: "Незабаром побачимося, мої рідненькі. Ваш синочок".
Іванна та Алмаз випустили дим блакитного кольору. Отже, у подружжя народиться син.
Наше найбільше у світі щастя. Дякую, що обрав нас своїми батьками, синочок,
– написала Іванна Онуфрійчук.
Іванна Онуфрійчук розсекретила стать первістка: відео
Іванна Онуфрійчук вперше стане мамою
- Телеведуча та засновниця благодійного фонду з відповідальністю підійшла до планування вагітності. Для неї був важливий офіційний шлюб, відмова від шкідливих звичок та турбота про своє здоров'я. 10 квітня Іванна Онуфрійчук вперше зізналась шанувальникам про те, що стане мамою вперше.
- Чоловік Іванни Онуфрійчук родом з Казахстану, тож у них інтернаціональна сім'я. Але для жінки важливо, щоб дитина знала про своє українське коріння. Вона планує навчати його української мови та передавати традиції.
- Іванна Онуфрійчук народжуватиме у Швейцарії, де зараз і проживає. За бажанням, в одній з клінік можна народжувати у ванній. Також зірка планує партнерські пологи – щоб на зустрічі з первістком був і її чоловік.