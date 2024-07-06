Так, вона показала свої вбрання, торт, перший весільний танець та інші деталі святкування. Знаменитість раніше вже розповідала, що весілля для неї промайнуло мегашвидко.

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Ірина Сопонару вирішила пригадати, яким було їхнє з Різом особливе свято. Для офіційної церемонії акторка обрала елегантну довгу білу сукню з вельоном, а пізніше перевдяглася у коротке корсетне бежеве плаття. Її обранець обрав для святкування чорний класний костюм. До нього він додав бутоньєркою. Молодята також показали свій розкішний триярусний весільний торт, прикрашений квітковими декораціями. Особливо романтичним моментом став перший танець Ірини з Різом, який супроводжувався димовими спецефектами.

Ну що ж, цей день позаду. І ми тепер сім'я. Хочемо подякувати всім, хто доклав душу і серце, щоб наш день був неймовірним. По-перше, хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, адже саме завдяки вам, наше свято, мало нагоду статися,

– зазначила під дописом актриса.

Що відомо про стосунки Ірини Сопонару та Різа