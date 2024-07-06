Так, она показала свои наряды, торт, первый свадебный танец и другие детали празднования. Знаменитость ранее уже рассказывала, что свадьба для нее пролетела мегабыстро.

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Ирина Сопонару решила вспомнить, каким был их с Ризом особенный праздник. Для официальной церемонии актриса выбрала элегантное длинное белое платье с вельоном, а позже переоделась в короткое корсетное бежевое платье. Ее избранник выбрал для празднования черный классный костюм. К нему он добавил бутоньерку. Молодожены также показали свой роскошный трехъярусный свадебный торт, украшенный цветочными декорациями. Особенно романтичным моментом стал первый танец Ирины с Ризом, который сопровождался дымовыми спецэффектами.

Ну что ж, этот день позади. И мы теперь семья. Хотим поблагодарить всех, кто приложил душу и сердце, чтобы наш день был невероятным. Во-первых, хотим поблагодарить наших защитников и защитниц, ведь именно благодаря вам, наш праздник, имел возможность произойти,

– отметила под постом актриса.

Что известно об отношениях Ирины Сопонару и Риза