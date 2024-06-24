Подружжя зізналося, скільки людей запросило, хто оплачував та організовував свято. Також пара пояснила, чому на їхньому весіллі не було рідних нареченого.

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Ірина Сопонару зазначила, що в них з коханим було скромне весілля. Вони запросили близько 70 людей. Організацією свята займалася подруга знаменитості, а оплачував все наречений.

Все було дуже спокійно. Воно так швидко промайнуло. Один вечір святкували. Наступного дня вдома ходила в фаті, бо я не находилася в ній... Мені хотілося бути класичною нареченою. У мене було дві сукні, які я змінювала,
– поділилася акторка.

Весільні фото Ірини Сопонару / Скриншоти з інтерв'ю

Вона додала, що весільний одяг вони з коханим купували в українських дизайнерів. До того ж пара попросила гостей, аби вони замість квітів донатили. Ці кошти Ірина з Рісом відправили у притулки та закупили обіди для військових.

Обранець актриси розповів, що запроси 40 людей з Великої Британії, однак лише одна людина наважилася приїхати, всі інші – боялися. Навіть батьки чоловіка не приїхали на весілля. Водночас подружжя зауважило, що згодом організує святкування у Великій Британії також.

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Ірини Сопонару з чоловіком

  • Історія кохання відомої гумористки та її обранця почалася близько трьох років тому. Їхня перша зустріч відбулася в одному з популярних нічних закладів столиці.
  • Відомо, що Ріс дистанційно працює у сфері охорони здоров'я в американській компанії.
  • Публіка дізналася про романтичні стосунки пари на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли Ірина та Ріс разом виїхали за межі країни.
  • Значна подія в житті закоханих сталася у травні 2023 року, коли британець зробив коханій пропозицію. Чоловік зізнався, що довго готувався до цього моменту, прагнучи зробити його незабутнім. Він навіть особисто розробив дизайн обручки з діамантом у два карати спеціально для цієї нагоди.
  • Цікавим фактом є те, що освідчення відбулося у день народження самого Різа.
  • Офіційна церемонія одруження пройшла навесні у рідному місті Ірини – Чернівцях. Пара відсвяткувала розпис у вузькому колі найближчих людей, серед яких були батьки нареченої.