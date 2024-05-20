Знаменитість вже поділилася святковими кадрами. З'ясувалося, що пара відзначила весілля у колі найрідніших. З ними були мама й тато Ірини.

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Який вигляд Ірина Сопонару мала на весіллі

Зірка "Жіночого кварталу" постала у білій сукні з вишитими елементами. До свого вбрання вона додала білосніжні підбори та прикраси з перлами. Водночас обранець знаменитості одягнув вишиту сорочку, чорні джинси та білі кросівки.

Зауважимо, що батьки Сопонару на свято також підібрали вишитий одяг.

Що відомо про стосунки Ірини Сопонару з британцем