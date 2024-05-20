Знаменитість вже поділилася святковими кадрами. З'ясувалося, що пара відзначила весілля у колі найрідніших. З ними були мама й тато Ірини.
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Який вигляд Ірина Сопонару мала на весіллі
Зірка "Жіночого кварталу" постала у білій сукні з вишитими елементами. До свого вбрання вона додала білосніжні підбори та прикраси з перлами. Водночас обранець знаменитості одягнув вишиту сорочку, чорні джинси та білі кросівки.
Зауважимо, що батьки Сопонару на свято також підібрали вишитий одяг.
Що відомо про стосунки Ірини Сопонару з британцем
- Гумористка познайомилася з Різом близько трьох років тому в одному зі столичних клубів.
- Уперше про їхній роман стало відомо на початку повномасштабної війни в Україні, оскільки пара разом поїхала за кордон.
- У травні 2023 року настав довгоочікуваний момент, коли Різ освідчився артистці.
- Іноземець зізнався, що ретельно обмірковував пропозицію і хотів зробити її ідеальною для своєї коханої. Він навіть власноруч розробив каблучку з двома каратами для особливої події.
- Цікаво, що освідчення відбулося в день народження Різа.