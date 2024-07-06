Окупанти погрожували співачці побудувати на місці її будинку санаторій для військових. Втім, виконавиця вирішила, що мовчати про злочини країни-агресора точно не буде.

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Джамала опублікувала серію архівних світлин, які були зроблені в Криму. Співачка постала на них разом з родиною. Артистка поділилася щасливими спогадами з дитинства, яке провела в Криму. Вона запевнила, що Росія відповість за всі скоєні вчинки – вбивства, викрадення земель тощо.

І сьогодні ці спогади забирають. Копаються в батьківських речах, у родинних архівах. Уже стільки поколінь ми не можемо залишити нічого своїм дітям. Бо злочинці знову приходять у наш дім. Знищують, руйнують, відбирають, крадуть,

– підкреслила артистка.



Дитинство Джамали в Криму / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джамала наголосила, що в її батьків забрали те, над чим вони працювали протягом життя. Виконавиця не розуміє, чому її найдорожчі люди потерпають від знущань росіян.

Просто в цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали й власними руками, кров'ю і потом будували. Вони забрали навіть не в мене. А в моїх батьків. Усе, що я можу зробити сьогодні, – не мовчати. І не мовчатиму!

– зазначила співачка.



Джамала розповіла про втрату майна у Криму / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що росіяни у 2023 році оголосили Джамалу в розшук через її підтримку ЗСУ та висвітлення злочинів окупантів у Бучі. Виконавиці заборонили в'їжджати на території країни-агресора на 50 років.