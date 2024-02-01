Гатун не розуміє критики у свій бік щодо поїздки до Криму. Адже за словами акторки, на півострові вона відвідувала хорошу подругу з проукраїнською позицією.

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Гатун пояснила, чому їздила в окупований Крим

Ірина розповіла, що поїхала на півострів, щоб підтримати близьку людину, яка наразі не може виїхати звідти. На той момент жінка народила дитину та через окупацію, стала себе погано почувати. Зараз її переїзд ускладнюється, адже має двоє дітей, як зазначила гумористка.

Подруга тоді щойно народила дитину, до того ж дуже болісно сприйняла ситуацію з анексією. І через це в неї погіршилося здоров'я. Вона зараз вже має двох дітей та не може виїхати з ними, постійно каже, що її там нудить, тому просила приїхати та допомогти,

– сказала вона.

Акторка не може збагнути, чому її хейтять за поїздку в окупований росіянами Крим. Бо за словами Гатун, вона їхала на півострів через територію України, тож закону не порушувала.

В'їзд та виїзд на територію тимчасово окупованого півострова я здійснювала з українським паспортом через офіційний контрольний пункт "Каланчак". Виходить, що зараз люди гноблять мене за те, що я поїхала з українського боку з національним паспортом до нашого українського Криму,

– зазначила Ірина.

Що цьому передувало