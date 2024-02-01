Гатун не розуміє критики у свій бік щодо поїздки до Криму. Адже за словами акторки, на півострові вона відвідувала хорошу подругу з проукраїнською позицією.
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Гатун пояснила, чому їздила в окупований Крим
Ірина розповіла, що поїхала на півострів, щоб підтримати близьку людину, яка наразі не може виїхати звідти. На той момент жінка народила дитину та через окупацію, стала себе погано почувати. Зараз її переїзд ускладнюється, адже має двоє дітей, як зазначила гумористка.
Подруга тоді щойно народила дитину, до того ж дуже болісно сприйняла ситуацію з анексією. І через це в неї погіршилося здоров'я. Вона зараз вже має двох дітей та не може виїхати з ними, постійно каже, що її там нудить, тому просила приїхати та допомогти,
– сказала вона.
Акторка не може збагнути, чому її хейтять за поїздку в окупований росіянами Крим. Бо за словами Гатун, вона їхала на півострів через територію України, тож закону не порушувала.
В'їзд та виїзд на територію тимчасово окупованого півострова я здійснювала з українським паспортом через офіційний контрольний пункт "Каланчак". Виходить, що зараз люди гноблять мене за те, що я поїхала з українського боку з національним паспортом до нашого українського Криму,
– зазначила Ірина.
Що цьому передувало
- Ірина Гатун була однією з головних акторів номеру "Кварталу 95" про переселенку зі Скадовська. Коли вона намагалась пояснити мешканцю Закарпаття, що зі Скадовська, то сказала "с*ськ*товська".
- Такий жарт обурив суспільство. Наприклад, міський голова мер Скадовська розкритикував номер коміків та вимагав вибачення. Тож згодом "Квартал 95" та Гатун зокрема, перепросили за сценку.
- Однак, цим все не закінчилось. Користувачі мережі знайшли світлини Ірини з окупованого Криму. Туди вона їздила щонайменше тричі: у 2015, 2018 та 2019 роках. До того ж вона цитувала у соцмережах українофоба Йосипа Бродського та поширювала фото у радянській військовій формі.
- Після скандалу Гатун та іншого актора сценки – Юрія Великого, внесли до бази "Миротворець". Туди потрапляють люди, які становлять загрозу національній безпеці України.