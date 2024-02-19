Фаріон розповіла, що не слідкує за пісенним конкурсом, тому що "попса – не її музика". Утім, їй не подобаються виконавиці, які поїдуть представляти Україну на Євробаченні.

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Фаріон емоційно висловилась про alyona alyona та Jerry Heil

Філологиню обурюють творчі псевдоніми артисток, які вона не може жодним чином ідентифікувати. Тому Ірина не сприймає alyona alyona та Jerry Heil як представниць від України та назвала їх "ганьбиськом".

Що з ними є? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова? З Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Власне ім'я – це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великобританії? З США? Ганьбисько на весь світ!

– сказала вона.

Фаріон також не подобається той факт, що композиція alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria написана двома мовами – українською та англійською.

Для того, щоб показати культуру України, вони співають то українською, то англійською. Що це за гібридизм? Ви хочете, щоб я дослухалася до протилежної думки, хай вона собі існує. Але є й моя думка! Мені, до речі, через це заблокували фейсбук. Це називається демократія?

– обурилась жінка.

Також Фаріон заблокували сторінку у фейсбуці через допис про співачок. Ведуча припустила, що це сталося через те, що мовознавиця образила виконавиць. Однак, сама Фаріон вважає, що вона сказала правду.

Ірина Фаріон висловилась про alyona alyona та Jerry Heil: дивіться відео онлайн

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