Злата зазначила, що Україна завжди посідає високі місця у рейтингу міжнародного пісенного конкурсу. І це заслуга виконавців, які багато працюють виступами, вважає зірка.
Актуально Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024
Злата Огнєвіч відреагувала на результати Нацвідбору
На думку співачки, немає нічого поганого у тому, якщо до пісні долучають бек-вокалістів. Огнєвіч сказала, що це нормальна світова практика. Також Злата ствердила, що Євробачення не є конкурсом вокалістів.
Можливо, нарешті наші слухачі почнуть розуміти й цінувати тих, хто співає на бек-вокалі. У світовій практиці часто саме бек-вокал нічим не поступається основному вокалу, а ще й перевершує його. До речі, Євробачення – не конкурс вокалістів,
– відзначила артистка.
До того ж Огнєвіч не розуміє обурення людей, що пісню Teresa & Maria активно просували на різних майданчиках. Вона вважає такі дії цілком логічними. Артистка зазначила, що ця композиція добре запам'ятовується, тож гідна бути почутою у всій Європі.
Якби ви просували свій продукт, зізнайтесь, чи ви б його не рекламували, маючи для цього усі інструменти? Певно, що робили б усе можливе, аби бути почутими. Пісня Teresa & Maria – об'єктивно гарна та запам'ятовується, вітаю дівчат!
– підкреслила зірка.
Злата додала, що дуже важливо, що Україна візьме участь у Євробаченні. Адже як сказала артистка, ми не повинні дозволити забути про себе як про націю.
Хто ще відреагував на результати Нацвідбору
- Продюсер Вадим Лисиця вважає, що через технічну несправність Дії, голосування складно назвати чесним. На думку Лисиці, краще було б провести нове опитування й дати людям зробити вибір. До того ж Вадим здивувався, що на проведенння Нацвідбору витратили 11 мільйонів гривень. Адже ці кошти можна було б використати на допомогу ЗСУ.
- Інший продюсер Михайло Ясинський висловився, що було дивно проводити голосування протягом всього дня. Це, як зазначив чоловік, могла бути "спроба фальсифікації". Тому Ясинський ствердив, що Суспільне виявилось неготовим до проведення Нацвідбору.