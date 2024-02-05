Злата зазначила, що Україна завжди посідає високі місця у рейтингу міжнародного пісенного конкурсу. І це заслуга виконавців, які багато працюють виступами, вважає зірка.

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Злата Огнєвіч відреагувала на результати Нацвідбору

На думку співачки, немає нічого поганого у тому, якщо до пісні долучають бек-вокалістів. Огнєвіч сказала, що це нормальна світова практика. Також Злата ствердила, що Євробачення не є конкурсом вокалістів.

Можливо, нарешті наші слухачі почнуть розуміти й цінувати тих, хто співає на бек-вокалі. У світовій практиці часто саме бек-вокал нічим не поступається основному вокалу, а ще й перевершує його. До речі, Євробачення – не конкурс вокалістів,

– відзначила артистка.

До того ж Огнєвіч не розуміє обурення людей, що пісню Teresa & Maria активно просували на різних майданчиках. Вона вважає такі дії цілком логічними. Артистка зазначила, що ця композиція добре запам'ятовується, тож гідна бути почутою у всій Європі.

Якби ви просували свій продукт, зізнайтесь, чи ви б його не рекламували, маючи для цього усі інструменти? Певно, що робили б усе можливе, аби бути почутими. Пісня Teresa & Maria – об'єктивно гарна та запам'ятовується, вітаю дівчат!

– підкреслила зірка.

Злата додала, що дуже важливо, що Україна візьме участь у Євробаченні. Адже як сказала артистка, ми не повинні дозволити забути про себе як про націю.

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