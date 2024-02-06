За словами виконавця Вєрки Сердючки, усі конкурсанти були гідними. Він зізнався, що йому було цікаво спостерігати за сучасним поколінням співаків.

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Так, в особистому рейтингу співака третє місце посів гурт Ziferblat. Другу місце, на думку артиста, заслуговував MELOVIN. Урешті, найвищий бал Данилко поставив alyona alyona & Jerry Heil. Вони й стали переможцями конкурсу.

Знаменитість вважає, що пісня Альони та Яни – Teresa & Maria, добре підходить для пісенного конкурсу. Він припускає, що в Швеції дівчатам будуть підспівувати. Утім, Андрій радив би дівчатам попрацювати над постановкою.

Думаю, що приспів у "Teresa & Maria" ключовий і хітовий. Є відчуття, що це одразу може підспівувати зал. А крім цього, хороша початкова, українська частина пісні. Відразу зрозуміло, з якої країни учасник,

– поділився Данилко.

Андрій поділився, що намагався підтримувати усіх конкурсантів добрим словом. Адже він розуміє, як складно виступати на подібних конкурсах. Деяким учасникам артист навіть дав свій номер телефону, щоб вони могли радитися з ним щодо творчості.

Ось гурт "Nazva" всі хейтять і критикують. А я їм сказав: "Взагалі нікого не слухайте". Ще до мене звернувся Yaktak. У нього дуже велика фан-база, і він дуже приємна людина. Я дав йому свій телефон, із задоволенням допоможу йому порадою,

– сказав він.

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