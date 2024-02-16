Співзасновник та клавішник гурту "Антитіла" Сергій Вусик поділився думкою, що Нацвідбір на Євробачення у цьому році краще було відкласти. Адже в України є нагальніші потреби.

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"Антитіла" думають, що варто відмовитися від участі в Євробаченні

"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на Євробачення. Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів на снаряди"", – поділився Сергій Вусик.

Фронтмен Тарас Тополя підтримав колегу й додав, що вже цього року надто пізно відмовлятись від участі. Та ця думка залишиться актуальною наступного року.

Дівчата виграли – молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти,

– сказав лідер гурту "Антитіла".

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