Співзасновник та клавішник гурту "Антитіла" Сергій Вусик поділився думкою, що Нацвідбір на Євробачення у цьому році краще було відкласти. Адже в України є нагальніші потреби.
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"Антитіла" думають, що варто відмовитися від участі в Євробаченні
"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на Євробачення. Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів на снаряди"", – поділився Сергій Вусик.
Фронтмен Тарас Тополя підтримав колегу й додав, що вже цього року надто пізно відмовлятись від участі. Та ця думка залишиться актуальною наступного року.
Дівчата виграли – молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти,
– сказав лідер гурту "Антитіла".
Що зірки кажуть про Нацвідбір і витрачені 11 мільйонів
- Продюсер Вадим Лисиця вважає, що 11 мільйонів було б доречніше витратити на дрони або комплектувальні до них. Він абсолютно проти конкурсу попри те, що сам є творчою людиною.
- Тімур Мірошниченко розповів, що з 11 мільйонів на його гонорар витратили 185 гривень, з яких він ще має заплатити податок. Тому не готовий говорити про деталі витрат. З одного боку він розуміє обурення, але з іншого розуміє і те, що на культуру та представлення України на світовій арені потрібно витрачати кошти.
- Jerry Heil, яка представить Україну з alyona alyona, вважає, що культурна дипломатія може мати вирішальну роль і є важливою. Вона нагадала, як Kalush Orchestra продали за мільйон доларів кубок, а потім свою панаму.