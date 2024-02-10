Український продюсер був членом журі на відборі Дитячого Євробачення, тому оцінив те, як минув цьогорічний Нацвідбір на "доросле" Євробачення-2024. На думку Ігоря Кондратюка, конкурс вийшов "абсолютно пристойний", але надто дорогий.

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Музичний продюсер вважає, що від чогось можна було відмовитися, щоб зекономити. Також можна було провести платне голосування через смс-повідомлення, щоб "відбити" частину витрачених коштів.

Я вважаю, що в нас було дуже вдале Євробачення. Воно було вдалим до тих пір, поки я не побачив рахунок. Чесно скажу, це була дуже велика сума. Занадто дорого для часів війни,

– поділився Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк назвав свого фаворита на Нацвідборі

Ігор Кондратюк розповів, що проголосував за MELOVIN – саме цей артист був його фаворитом. І не дивно, адже MELOVIN був у команді продюсера на "Х-Факторі" та здобув тоді перемогу у шоу.

Я голосував за MELOVIN. Я розумів, що переможуть дівчата, ну таке буває. Я вирішив, що маю підтримати хлопця, доля з яким мене звела в проєкті "Х-фактор". Класний, сучасний музикант, який розвивається. Не боїться робити кричущі провокативні речі,

– висловився продюсер.

Також Кондратюк виділив голос і тембр Drevo, а ще гурти NAHABA, Ziferblat. Він підмітив, що Дмитро Шуров відібрав цікавих, різнопланових артистів.

Які шанси в переможниць відбору

На думку Ігоря Кондратюка, в аlуona аlуona і Jerry Heil є шанси потрапити у п'ятірку найкращих на Євробаченні.

"В аlуona аlуona і Jerry Heil не погана тема. Розкручені обидві учасниці дуету. Я не здивувався, що вони перемогли. Дійсно, дивно, що такий відрив. Ну давайте будемо вірити, поки не доведено зворотне. На Євробаченні їх точно оцінять", – підкреслив продюсер.