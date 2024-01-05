Український телеведучий Ігор Кондратюк зізнався, що не стежить за випусками "Кварталу 95" вже давно, оскільки вважає його "низькопробним шоу". Але не міг не звернути увагу на скандальний випуск, який заполонив стрічку новин.

До слова За що ми воюємо, – Яніна Соколова жорстко рознесла "Квартал 95" на тлі гучного скандалу

Ігор Кондратюк про скандальний номер "Кварталу"

Продюсер засудив Ірину Гатун за поїздки в Крим після окупації та різко звернувся до авторів сценарію й актора Юрія Великого, який у номері зіграв мешканця Закарпаття.

Поїдьте в окупацію, посидьте у Скадовську, а потім над вами будуть сміятися, що ви лисий у житті,

– порадив Ігор Кондратюк.

Ведучий родом з Херсонщини та навчався у Каланчаку Скадовського району. Він пояснив, що "це ще одна тупість" – вважати, немов там усі спілкуються російською.

"Я можу сказати, якою мовою розмовляють в Скадовську – там, скоріш за все, переважно суржик", – додав Кондратюк.

Продюсер порівняв "95 Квартал" з Олексієм Арестовичем, який живе у своїй бульбашці: "Льоша Арестович теж сказав, що в Києві говорять тільки російською мовою. Він живе на своїй якійсь окремій планеті, на такій же планеті живе "95 квартал"", – сказав Ігор Кондратюк.

Мовний скандал "Кварталу 95"

Після скандального номера про переселенку "с*ськадовська" Юрій Великий пояснив, що цей номер був присвячений не цьому каламбуру, а російськомовним українцям. Начебто він мав підбадьорити людей, які намагаються перейти на українську і бояться робити помилки.

Та українці у відповідь розкритикували актора, адже сценка навпаки, немов висміювала "переселенку" та її спроби спілкуватися державною.

За висміювання міста на "1+1" подали скаргу, а обох акторів – Ірину Гатун та Юрія Великого внесли у базу "Миротворець".