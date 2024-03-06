На її думку, участь в Євробаченні – це хороший політичний інструмент. Водночас співачка поділилася, чи варто витрачати мільйони на проведення Нацвідбору та зізналася, чи сама планує в майбутньому взяти участь в пісенному конкурсі.
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Що Соловій думає про проведення Нацвідбору в Україні
Виконавиця переконана, що пісенний конкурс має відбуватися, але з меншими фінансовими інвестиціями з боку держави.
В інших країнах ми спостерігаємо, що це проходить скромно, але чомусь Україна завжди дуже збуджувалася на Євробачення. Мені це не зрозуміло. Але я завжди слідкую,
– заявила співачка.
Чи планує Соловій брати участь в Нацвідборі
Артистка розповіла, що Дмитро Шуров її вже тричі запрошував, втім вона відмовлялася.
Я просто не встигаю з цим всім об'ємом всього, що я запланувала, що я хочу та що у мене несеться,
– пояснила Христина.
До того ж співачка додала, що поки не написала пісню, яка буде гідна перемоги на Євробаченні. Втім, якщо зробить це, то подасться на Нацвідбір.
Якщо я напишу таку пісню, яка достойна перемоги на Євробаченні й це відчую. У мене дуже хороше чуття в цьому сенсі. У мене був хороший вчитель. І не один. І я думаю, що тоді скажу, що йду на Євробачення,
– заявила Соловій.
Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн
Що інші зірки говорили про Нацвідбір-2024
- Учасники "Антитіл" вважають, що цього або наступного року українцям варто було б відмовитися від участі в Євробаченні, а кошти, спрямовані на конкурс, зекономити й витратити на важливіші речі.
- Думку музикантів розділяє також продюсер Вадим Лисиця. Він переконаний, що 11 мільйонів було б доцільніше інвестувати в дрони або комплектувальні до них.
- Jerry Heil, яка з alyona alyona поїде в Мальме, вважає, що для історичних подій культурна дипломатія має велике значення. Так, виступ на міжнародній арені слугуватиме нагадуванням про війну в Україні глядачам у всьому світі.
- Водночас співачка Lama розкритикувала Нацвідбір. Вона зазначила, що кошти, використані для проведення заходу, потрібно було спрямувати на підтримку українських військових.