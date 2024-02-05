Національний відбір на Євробачення-2024 викликав немало зіркових реакцій на подію, а особливо – на голосування, що пішло не за планом. Розкритикували відбір відомі продюсери – Вадим Лисиця та Михайло Ясинський.

Цікаво Різниця майже всемеро: як глядачі проголосували у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Вадим Лисиця вимагає нове голосування

На думку саундпродюсера Вадима Лисиці, несправність Дії спричинила не до кінця чесне голосування.

Треба вимагати нового голосування! Зарікався коментувати Євробачення, але ж це глобальний факап! Не зрозуміло хто співає, який номер… Непрямий ефір, зйомка в стилі "Голосу",

– дорікнув продюсер.

Василь Лисиця прокоментував суму, витрачену на Національний відбір – 11 мільйонів гривень. Як вважає продюсер, більш потрібними зараз є дрони.

"Взагалі в теперішній страшній реальності я категорично проти цього "аполітичного" шабашу. Хай пробачать мені всі дотичні до цього творчі люди. Нам потрібен мільйон дронів, а не це. Сума, що витрачена на це шоу, сягнула 11 мільйонів гривень. Це майже 290 000 доларів. Самі розумієте скільки за ці гроші можна придбати fpv, або комплектувальних до них", – додав Вадим Лисиця.

Зауважимо, виробництвом фіналу Нацвідбору займалися акціонерне товариство "НСТУ" та "1+1 Продакшн". Вони уклали угоду, з даних порталу ProZorro стало відомо, що шоу коштувало 10 999 811,46 гривні. Це сума, яку витратили з державного бюджету країни. Кошти пішли на декорації, монтаж, спецефекти, постановку номерів тощо.

Що про Нацвідбір каже Михайло Ясинський

Ідея проводити голосування протягом всього дня є цілковитою спробою фальсифікації. Або тупізмом. Чинників не об'єктивного голосування в такому випадку занадто багато,

– висловився продюсер Олі Полякової.

На думку Михайло Ясинського, суспільна думка та піар-робота могла сильно вплинути на людей, які не спостерігали за артистами. Для продюсера це черговий приклад "неготовності Суспільного до проведення конкурсу".

Додамо, у Мінцифри пояснили, чому Дія "лягла" під час голосування за переможця Нацвідбору. За словами керівника з розвитку електронних послуг, навантаження було рекордним за увесь час роботи застосунку. Великий потік користувачів спричинив збій.