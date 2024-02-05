Національний відбір на Євробачення-2024 викликав немало зіркових реакцій на подію, а особливо – на голосування, що пішло не за планом. Розкритикували відбір відомі продюсери – Вадим Лисиця та Михайло Ясинський.
Цікаво Різниця майже всемеро: як глядачі проголосували у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024
Вадим Лисиця вимагає нове голосування
На думку саундпродюсера Вадима Лисиці, несправність Дії спричинила не до кінця чесне голосування.
Треба вимагати нового голосування! Зарікався коментувати Євробачення, але ж це глобальний факап! Не зрозуміло хто співає, який номер… Непрямий ефір, зйомка в стилі "Голосу",
– дорікнув продюсер.
Василь Лисиця прокоментував суму, витрачену на Національний відбір – 11 мільйонів гривень. Як вважає продюсер, більш потрібними зараз є дрони.
"Взагалі в теперішній страшній реальності я категорично проти цього "аполітичного" шабашу. Хай пробачать мені всі дотичні до цього творчі люди. Нам потрібен мільйон дронів, а не це. Сума, що витрачена на це шоу, сягнула 11 мільйонів гривень. Це майже 290 000 доларів. Самі розумієте скільки за ці гроші можна придбати fpv, або комплектувальних до них", – додав Вадим Лисиця.
Що про Нацвідбір каже Михайло Ясинський
Ідея проводити голосування протягом всього дня є цілковитою спробою фальсифікації. Або тупізмом. Чинників не об'єктивного голосування в такому випадку занадто багато,
– висловився продюсер Олі Полякової.
На думку Михайло Ясинського, суспільна думка та піар-робота могла сильно вплинути на людей, які не спостерігали за артистами. Для продюсера це черговий приклад "неготовності Суспільного до проведення конкурсу".