По ее мнению, участие в Евровидении – это хороший политический инструмент. В то же время певица поделилась, стоит ли тратить миллионы на проведение Нацотбора и призналась, планирует ли сама в будущем принять участие в песенном конкурсе.
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Что Соловий думает о проведении Нацотбора в Украине
Исполнительница убеждена, что песенный конкурс должен проходить, но с меньшими финансовыми инвестициями со стороны государства.
В других странах мы наблюдаем, что это проходит скромно, но почему-то Украина всегда очень возбуждалась на Евровидение. Мне это не понятно. Но я всегда слежу,
– заявила певица.
Планирует ли Соловий участвовать в Нацотборе
Артистка рассказала, что Дмитрий Шуров ее уже трижды приглашал, но она отказывалась.
Я просто не успеваю с этим всем объемом всего, что я запланировала, что я хочу и что у меня несется,
– объяснила Кристина.
К тому же певица добавила, что пока не написала песню, которая будет достойна победы на Евровидении. Впрочем, если сделает это, то подастся на Нацотбор.
Если я напишу такую песню, которая достойна победы на Евровидении и это почувствую. У меня очень хорошее чутье в этом смысле. У меня был хороший учитель. И не один. И я думаю, что тогда скажу, что иду на Евровидение,
– заявила Соловий.
Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн
Что другие звезды говорили о Нацотборе-2024
- Участники "Антител" считают, что в этом или следующем году украинцам стоило бы отказаться от участия в Евровидении, а средства, направленные на конкурс, сэкономить и потратить на более важные вещи.
- Мнение музыкантов разделяет также продюсер Вадим Лисица. Он убежден, что 11 миллионов было бы целесообразнее инвестировать в дроны или комплектующие к ним.
- Jerry Heil, которая с alyona alyona поедет в Мальме, считает, что для исторических событий культурная дипломатия имеет большое значение. Так, выступление на международной арене будет служить напоминанием о войне в Украине зрителям во всем мире.
- В то же время певица Lama раскритиковала Нацотбор. Она отметила, что средства, использованные для проведения мероприятия, нужно было направить на поддержку украинских военных.