Вторая бывшая жена Владимира Остапчука пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Подписчики снова засыпали ее вопросами относительно совместного имущества с ведущим. У Кристины поинтересовались, почему ведущий не хочет выплатить ей средства за дом, если хочет там жить.
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Кристина Горняк о совместном с Остапчуком имуществе
Кристина Горняк впервые призналась о том, что Владимир Остапчук постоянно колебался в своем решении относительно дома. То он хотел отдать ей весь дом, то вообще не соглашался делиться.
Нотариус дает время шоумену на размышления. В противном случае она будет подавать в суд.
Как всегда много вопросов относительно нашего общего имущества. Я не знаю "почему", возможно, решил себе так... Эти решения постоянно были разными: то "весь дом перепишу на тебя", то "ничего не перепишу". Ну время еще есть, я жду, вдруг захочет все же за столом переговоров решить это, а не в суде,
– написала Кристина Горняк.
Кристина Горняк / Фото из инстаграм-сториз
Также экс-супруга шоумена рассказала о том, стала ли более духовной после развода.
"После развода я стала более наполненной, но и немножко раненой. Со временем я все исправила и теперь я снова почти та Крис, что и до замужества. Потому что я себе до замужества очень нравилась", – высказалась Кристина.
Теперь у Остапчука новая жена
- Владимир Остапчук недавно женился в третий раз – его избранница Екатерина Полтавская подтвердила этот факт. Они расписались втихаря, об этом не знали ни их родные, ни друзья. Слухи об их браке ходили задолго до этого.
- Пара несколько раз утверждала, что планирует жить в доме коттеджного городка "Золоче Прованс". Этот дом шоумен приобрел, когда находился в браке с Кристиной Горняк. Таким образом, она имеет законное право на половину имущества.
- Шоумен не забирал от экс-жены подарки или ее авто, однако ситуация с домом до сих пор непонятна. Кристина несколько раз намекнула Остапчуку, что может подать в суд в случае, если он не пойдет на контакт.