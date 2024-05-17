Колишня дружина Володимира Остапчука опублікувала нове фото на особистій сторінці. Вона збентежила прихильників цим кадром, адже постала на ньому з чоловіком.

До слова Це було непросто, – Горняк показалася біля будинку, який купила у шлюбі з Остапчуком

Христина Горняк натякнула на нові стосунки

На нових світлинах блогерка позувала у чорному бра та яскраво-малиновому подовженому жакеті. Христина підкреслила талію широким ременем та доповнила свій образ перлинним намистом та сережками.

На кадрах також засвітилась чоловіча рука, що обіймала Горняк за талію.

Любов зцілює! Я вірила, вірю і буду вірити в це!

– написала блогерка.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях фани обговорюють стильну та романтичну фотосесію Христини Горняк. Деякі фани припускають, що таким чином вона натякає на нові стосунки.

"Гарно! Ви як подарунок для того, хто тримає";

"Радію за вас. Кохання вам шаленого і розуміння";

"Дуже гарно. Все прикрито і трошки відкрито. Зараз всі будуть досліджувати чоловічу руку";

"Просто душа радіє за вас";

"Вітаю вас. Бажаю шаленого кохання. Будьте щасливі".

Інші ж коментатори припускають, що чоловік на фото – лише модель.

"Видно, що просто рука чоловіка всього-на-всього – модель. З коханою людиною фото були б інші, а так просто інтрига".

Що відомо про особисте життя Христини Горняк