Ймовірний переможець: Baby Lasagna з Хорватії підкорив танці у фіналі Євробачення-2024

У фіналі Євробачення-2024 вже виступив Baby Lasagna з Хорватії, якому цього року букмекери прогнозують перемогу. Він приголомшив публіку піснею Rim Tim Tagi Dim.

Артист з'явився на сцені під номером 23. Так, це був один із найяскравіших фінальних виступів цьогорічного пісенного конкурсу.

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Яким був виступ Хорватії у фіналі Євробачення-2024

Rim Tim Tagi Dim – пісня про хлопця з села, який вирушає в далеку дорогу та очікує, що незабаром почнеться нове життя. Назва треку означає вигаданий народний танець з рідного села головного героя.

Разом з Baby Lasagna на сцені були танцівники, які допомогли передати сенс пісні. Виступ співака супроводжували також світлові спецефекти, а на тлі були зображені голографічні рожеві коні, що символізують село, в якому виріс юнак з пісні.

Виступ Хорватії у фіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн (з'явиться незабаром)

Як виступили інші країни