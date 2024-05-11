За прогнозами букмекерів, наразі Ізраїль має 20% шансів на перемогу у пісенному конкурсі. Еден Голан посідає 2 місце, а беззаперечним фаворитом залишається Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.
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Співачка кардинально не змінювала свій конкурсний номер. Вона одягнула довгу бежеву сукню для виступу. Водночас разом з нею вийшли на сцену танцівники у схожих костюмах. Арка у вигляді кола, яка розташовувалася позаду представниці Ізраїлю, спочатку здавалася оповитою туманом, а згодом засяяла яскравим жовтим світлом.
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Що відомо про представницю Ізраїлю
- Співачка народилася в Ізраїлі, однак 13 років прожила в Москві, куди переїхала з батьками.
- У 2016 році мама і тато відправили Еден виступити на дитячому конкурсі "Нова хвиля" в Криму, а через два роки вона взяла участь в "Голосі країни" і навіть стала фіналісткою шоу під керівництвом пропутінської співачки Пелагеї.
- До 2022 року артистка випускала треки російською мовою.
- Водночас після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Голан вирішила покинути Росію й перебралася до рідного Ізраїлю. Варто зазначити, що вона досі публічно не засудила конфлікт в Україні.