Швейцарія досі залишається одним із головних фаворитів букмекерів. Нині Nemo пророкують третє місце на Євробаченні.

Не пропустіть Закликали до миру та свободи Україні: alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення

Як виступили Nemo у фіналі Євробаченні-2024

11 травня представники Швейцарії запалили сцену у великому фіналі пісенного конкурсу. Nemo вийшли на сцену в червоно-помаранчевому вбранні. Артисти стояли на супутнику, який крутився посеред сцени, чим здивували єврофанів.

Водночас вони продемонстрували неймовірний вокал. У пісні The Code поєднано різні стилі музики – опера, електро та поп. Глядачі проводжали Nemo бурхливими оплесками та гучними криками.

Nemo — The Code: дивіться відео онлайн

Що відомо про представників Швейцарії