Швейцарія досі залишається одним із головних фаворитів букмекерів. Нині Nemo пророкують третє місце на Євробаченні.
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Як виступили Nemo у фіналі Євробаченні-2024
11 травня представники Швейцарії запалили сцену у великому фіналі пісенного конкурсу. Nemo вийшли на сцену в червоно-помаранчевому вбранні. Артисти стояли на супутнику, який крутився посеред сцени, чим здивували єврофанів.
Водночас вони продемонстрували неймовірний вокал. У пісні The Code поєднано різні стилі музики – опера, електро та поп. Глядачі проводжали Nemo бурхливими оплесками та гучними криками.
Nemo — The Code: дивіться відео онлайн
Що відомо про представників Швейцарії
- У 2016 році Nemo випустили сингл, що швидко став популярним у соцмережах. Nemo отримали одразу 5 нагород Swiss Music Awards.
- У Швейцарії Nemo здобули впізнаваність після участі в найбільшому швейцарському реп-заході SRF Bounce Cypher.
- Конкурсна пісня The Code розповідає про пошук своєї ідентичності та свободу після прийняття своєї особистості.