Культові іноземні видання написали про героя 13 сезону шоу "Холостяк" – Олександра "Будька" Терена. Про нього уже вийшли статті в The Guardian та Variety.

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Герой війни з багатьма нагородами, як Олександр Терен, достатньо сильний, щоб воювати за свою країну, але достатньо чутливий, щоб танцювати балет, – це ідеальний Холостяк, якого тільки можна собі уявити. Дівчата, це підпал!

– написали у британському виданні The Guardian.

У статті додали, що Україна з війною стала кардинально іншою країною. Це і повинен відобразити новий сезон "Холостяка". Адже Олександр Терен став добровольцем, а через пів року його підвищили до командира взводу. Його досягнення після поранення назвали дивовижними.

"Мати таку натхненну людину, як Олександр у ролі холостяка цього сезону – це неймовірно захопливо. Ми не сумніваємося, що він буде надзвичайно популярним не тільки серед учасниць, а й серед глядачів", – прокоментував новини Ендрю Зейн, старший віцепрезидент Warner Bros. International Television Production.

Журналісти пишуть і про те, що 13 сезон "Холостяка" може стати найбільш вдалим за історію шоу. Він може бути настільки вдалим, що всі наступні сезони не зможуть перестрибнути цей успіх.

Новий сезон "Холостяка" скоро на екранах