Олександр розповів, що мріє про велику сім'ю. Також захисник зізнався, як віднесеться до того, що його майбутня партнерка матиме дітей від попередніх стосунків.

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Військовий наголосив, що діти аж ніяк не стануть перешкодою для побудови міцних стосунків.

Я завжди мріяв про велику родину. Тому, якщо я закохаюся в жінку, в якої вже є діти, я готовий стати люблячим батьком,

– зазначив Олександр.

Він жартома додав, що головне, аби дитина не була старша за нього.

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