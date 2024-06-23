Культовые иностранные издания написали о герое 13 сезона шоу "Холостяк" – Александра "Будька" Терена. О нем уже вышли статьи в The Guardian и Variety.

К слову Главный герой нового "Холостяка" признался, готов ли стать отцом

Герой войны со многими наградами, как Александр Терен, достаточно сильный, чтобы воевать за свою страну, но достаточно чувствительный, чтобы танцевать балет, – это идеальный Холостяк, которого только можно себе представить. Девушки, это поджог!

– написали в британском издании The Guardian.

В статье добавили, что Украина с войной стала кардинально другой страной. Это и должен отразить новый сезон "Холостяка". Ведь Александр Терен стал добровольцем, а через полгода его повысили до командира взвода. Его достижения после ранения назвали удивительными.

"Иметь такого вдохновенного человека, как Александр в роли холостяка этого сезона – это невероятно захватывающе. Мы не сомневаемся, что он будет чрезвычайно популярным не только среди участниц, но и среди зрителей", – прокомментировал новости Эндрю Зейн, старший вице-президент Warner Bros. International Television Production.

Журналисты пишут и о том, что 13 сезон "Холостяка" может стать самым удачным за историю шоу. Он может быть настолько удачным, что все последующие сезоны не смогут перепрыгнуть этот успех.

Новый сезон "Холостяка" скоро на экранах