Яка дівчина може перемогти на "Холостяку": Олександр Терен назвав свої вимоги
Джерело:"Квиток на Марс"
Зовсім скоро Олександр "Терен" Будько шукатиме кохання на проєкті "Холостяк". Чоловік розповів, яка дівчина може перемогти на проєкті, завоювавши його серце.
Головний герой "Холостяка-13" розповів, що для нього немає ідеалу жінки. Зокрема це стосується зовнішності: наприклад, це може бути як білявка, так і брюнетка.
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Олександр Терен пожартував, що у жінки його мрії мають бути дві ноги – це, щоб урівноважити всесвіт. Та додав, що у нього все-таки є певні побажання.
Все залежить від подачі, все залежить від енергії жінки, наскільки вона себе подає. Буду відвертим, по загальноприйнятих нормах в мене були не супер красиві жінки, але від них була така енергія, що просто вау,
– зізнався "Холостяк".
Олександр Будько назвав ті критерії, які найбільш важливі для нього у дівчині. Вона має спілкуватися українською мовою, бути розумною. Серед вимог також любов до своєї країни та бажання розділяти цінності, які чоловік транслює у цей світ.
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Що відомо про шоу "Холостяк" – 13 сезон
- Популярний романтичний телепроєкт повернеться на екрани – про це стало відомо місяць тому. Головний герой – Олександр "Терен" Будько, військовий, ветеран війни, громадський діяч, письменник. Він хоче створити позитивний образ ветерана в українському суспільстві та знищити стереотипи щодо захисників, які повернулися з війни.
- Після оголошення одразу стартував кастинг. Дівчата подали стільки заявок, що обвалили сайт. Організатори розповідали, що анкети з'являлися кожні дві хвилини. За першу добу після оголошення нового сезону шоу надійшло понад 500 анкет від українок.
- Цікаво, що на роль головного героя розглядали також варіант іншого військового. Мова йде про морпіха Михайла Діанова, захисника Маріуполя. Однак він відхилив пропозицію, адже вважає, що кохання повинно саме прийти у твоє життя.