Яка дівчина може перемогти на "Холостяку": Олександр Терен назвав свої вимоги

Зовсім скоро Олександр "Терен" Будько шукатиме кохання на проєкті "Холостяк". Чоловік розповів, яка дівчина може перемогти на проєкті, завоювавши його серце.

Головний герой "Холостяка-13" розповів, що для нього немає ідеалу жінки. Зокрема це стосується зовнішності: наприклад, це може бути як білявка, так і брюнетка.

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Олександр Терен пожартував, що у жінки його мрії мають бути дві ноги – це, щоб урівноважити всесвіт. Та додав, що у нього все-таки є певні побажання.

Все залежить від подачі, все залежить від енергії жінки, наскільки вона себе подає. Буду відвертим, по загальноприйнятих нормах в мене були не супер красиві жінки, але від них була така енергія, що просто вау,

– зізнався "Холостяк".

Олександр Будько назвав ті критерії, які найбільш важливі для нього у дівчині. Вона має спілкуватися українською мовою, бути розумною. Серед вимог також любов до своєї країни та бажання розділяти цінності, які чоловік транслює у цей світ.

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